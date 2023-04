Chodakowska jest bezkidką. Liczba takich Polek szybko rośnie

Polki nie chcą mieć dzieci

Trudne warunki mieszkaniowe, niestabilna sytuacja finansowa, choroby – to tylko kilka powodów, przez które kobiety nie planują zostać mamami. W najnowszym odcinku programu "Kobiecy Punkt Widzenia" emitowanego w TVN24 GO zapytano kobiety, dlaczego zdecydowały, że nie chcą mieć dzieci. "Dla mnie to pytanie jest tak abstrakcyjne, jakbyś pytała mnie, dlaczego nie chcę zachorować" - przyznała jedna z bohaterek.