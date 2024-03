Jest w fazie terminalnej. Nowe zdjęcie poruszyło fanów

Gdy po dwóch latach nastąpiła remisja, aktorka wróciła do pracy. Niestety choroba wróciła w 2019 roku i od tego czasu aktorka informuje o kolejnych etapach leczenia i - niestety - o przerzutach do mózgu i kości. Doherty nie ma zamiaru się jednak poddawać i regularnie pozostaje w kontakcie z fanami, publikując kolejne posty na Instagramie.

O ile pasące się na pastwisku krowy nikogo nie zdziwiły, tak inne biegające po polach zwierzę już tak. "Czekaj... Czy to jest zebra?" - zapytała aktorka Roma Downey. "Tak" - odpowiedziała Doherty.

Zmartwiła fanów nowym zdjęciem. "To nie ja"

