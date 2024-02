Ma przerzuty do mózgu. Ujawniła, jakie ma problemy z seksem

Shannen Doherty od początku otwarcie mówi o swojej chorobie. Regularnie informuje o postępach w leczeniu, a także opowiada o swoich własnych przemyśleniach i doświadczeniach. Tym razem gwiazda w podcaście "Let's Be Clear" postanowiła otworzyć się na temat swojego życia seksualnego, które, z powodu jej nowotworu, okazało się nie lada wyzwaniem. W tym celu udała się nawet do specjalistki. Co jej poradziła?