Choruje na mukowiscydozę. 13-latek chce sprzedać ulubiony obraz, aby uzbierać na leczenie

- Janek jest ciężko chorym Gdynianinem i zarazem ogromnym fanem Titanica. O tym statku wie niemal wszystko i zbiera wszystko, co z nim związane – mówi mama chłopca. Kiedy postanowiła uruchomić zbiórkę na leczenie syna, ten ją zaskoczył, oddając na ten cel ukochany obraz.

"Długo przekonywałam Jasia, że szkoda, że przecież to jego hobby... ale się uparł" - pisze na Facebooku mama chłopca.

Obraz jest wykonany na płótnie, na stelażu drewnianym, o wymiarach 100 x 50. Cena wywoławcza 50 zł. Licytacja trwa do 14.02.2021, czyli do Walentynek. Na chwilę obecną najwyższa kwota zaoferowana za obraz to 200 złotych.