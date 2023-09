Chowasz tam gotówkę? Ułatwiasz złodziejowi zadanie

Gdzie trzymać wartościowe rzeczy?

Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście konto bankowe lub też wykupienie specjalnej strzeżonej skrytki bankowej. Jeśli natomiast chcemy mieć wszystko w domu, postarajmy się choć o mały sejf, do którego tylko my będziemy mieć dostęp. Musi być na tyle niewielki, aby dodatkowo umieścić go w najmniej oczywistym miejscu. Duży chroniony schowek za bardzo rzuca się w oczy.