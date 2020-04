Chris Pratt i Katherine Schwarzenegger spodziewają się dziecka. Ostatnie zdjęcia mówią wszystko

Katherine Schwarzenegger jest w ciąży

Informacja o ciąży Katherine obiegła media na całym świecie. Przyszła mama nie potwierdziła tych doniesień. Nie musiała – wystarczy spojrzeć na ostatnie fotografie żony Chrisa Pratta i pisarki. 10 marca Schwarzenegger pojawiła się w programie "Fox & Friends", by opowiedzieć o swojej nowej książce "The Gift of Forgiveness: Inspiring Stories from Those Who Have Overcome the Unforgivable".