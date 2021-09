Christina Aguilera na zdjęciu nawiązującym do sesji sprzed 19 lat. Fani są zachwyceni

Christina Aguilera rozpoczęła swoją karierę już w latach 90., kiedy była uczestniczką telewizyjnego show "The Mickey Mouse Club". Siedem lat później premierę miał jej pierwszy singiel "All I Wanna Do", a w 1999 roku debiutancki album "Christina Aguilera". Artystka stworzyła hity, takie jak "Genie In A Bottle", "Hurt", "Candyman" czy "Say Something". W 2010 roku wystąpiła także w filmie muzycznym "Burleska" u boku Cher.