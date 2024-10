Ukrywa matkę przed mediami. Powód nie jest tajemnicą

Katarzyna Cichopek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu, której kariera nieodłącznie kojarzy się z serialem "M jak miłość". Chociaż jej życie zawodowe nie ma przed fanami większych tajemnic, to w kwestii rodziny aktorka stawia na dyskrecję. Niezwykle rzadko dzieli się szczegółami z życia prywatnego, szczególnie jeśli chodzi o jej rodziców.

Cichopek niejednokrotnie podkreślała, że rodzice są jej największym wsparciem i wzorem do naśladowania. To dzięki nim mogła rozwijać swoje pasje, w tym tę najważniejszą – aktorstwo. Zapisali oni córkę na zajęcia w teatrze Ochota, a potem mocno wspierali ją, gdy walczyła o rolę w "M jak miłość".

Jednak, jak sama przyznaje, na tej drodze pojawił się jeden warunek. Rodzice Katarzyny postawili na edukację, uznając, że sukces zawodowy nie powinien iść w parze z zaniedbaniem wykształcenia. Aktorka spełniła ich oczekiwania, kończąc psychologię na studiach dziennych, co wielokrotnie podkreślała z dumą. "Obroniłam się na piątkę" – mówiła w wywiadzie z Pudelkiem.

Rodzice Katarzyny Cichopek obecnie cieszą się zasłużoną emeryturą. Wnuki to ich oczko w głowie, uwielbiają spędzać każdą wolną chwilę.

Gwiazda "M jak miłość" nie kryje, że to właśnie rodzice są dla niej wzorem, według którego stara się wychowywać swoje dzieci. "Chciałam stworzyć taki dom, w jakim sama wzrastałam, pełen ciepła, miłości, przytulania" – mówiła w jednym z wywiadów.

Jednak na specjalne okazje, jak na przykład Dzień Ojca, Katarzyna pozwala sobie na małe odstępstwa. Wówczas w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym tańczy z tatą – stał on jednak odwrócony tyłem do obiektywu.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!