Chrześniak Ani ma lekcje online. "Dzieciaki nie rozumieją, jak wykonać zadania"

Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie placówki oświatowe i szkoły wyższe zostały zamknięte. Od 12 marca nie odbywają się lekcje. Uczniowie i nauczyciele z dnia na dzień musieli przerzucić się na nauczanie zdalne. Jak się okazuje, nie wszędzie taka praktyka się sprawdziła.

Zamknięcie szkół z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa nie oznacza ferii dla uczniów. Wręcz przeciwnie. Szkoły muszą wywiązać się z obowiązku edukacyjnego. Rząd zachęca, aby uczyć się online. A jak to wygląda w praktyce?

Jak wyglądają lekcje online? Jedna z internautek napisała na forum Kafeteria WP, że jej chrześniak skazany jest na samodzielną naukę. Nauczyciele piszą, które zadania z książek mają wykonać uczniowie – i na tym kończy się ich udział. "Nie wiem, za co w takim razie nauczyciele biorą pieniądze, bo wysłanie screena karty pracy z książki pomocowej dla nauczycieli zbytnim wyczynem nie jest. Dzieciaki nie rozumieją, jak wykonać zadania, bo 'pani nie napisała' albo 'my tego nie mieliśmy'. Nie wspominam już o zaległościach, których będzie mnóstwo i zero czasu do nadrobienia" – napisała.

Chrześniak powiedział również kobiecie, że części tematów nie przerabiają, ponieważ nie nadążają z materiałem. Z kolei jej znajoma, która jest nauczycielką, oznajmiła jej, że prowadzi normalnie 45-minutowe lekcje przez kamerkę. "W innej szkole słyszę, że nawet WF mają przez kamerkę. Dlaczego we wszystkich szkołach to nie funkcjonuje?" – zastanawia się kobieta.

Następnie zwróciła się do innych użytkowników forum z pytaniem, jak wyglądają lekcje online u ich dzieci. "Nauczyciele tłumaczą, czy dzieci po prostu dostają zadania i karty pracy do rozwiązania, które odsyłają do sprawdzenia?" – zapytała.

"Jedni nauczyciele tłumaczą online, inni nagrywają filmiki, a pozostali wysyłają materiały i są do dyspozycji na Facebooku" – skomentowała forumowiczka. Zwróciła ona również uwagę na problem wielodzietnych rodzin. "Zajęcia online są trudne do przeprowadzenia, kiedy dzieciaki mają do dyspozycji jeden komputer" – kwituje.

I to jest clou problemu. Przecież nie każdego rodzica stać, aby zapewnić dziecku komputer. Koronawirus wywołał gwałtowne zmiany na każdym szczeblu. Począwszy od życia i zdrowia, a kończąc na pracy i systemie edukacji.