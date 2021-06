Ciałopozytywność. "Każde ciało zasługuje na szacunek. XS, XXL, z owłosieniem czy przebarwieniami"

Ważne jest także, by swoją sprawczość i zdolność odnoszenia sukcesów znaleźć w innych obszarach, zrozumieć, że mamy wiele innych kompetencji, że wiele rzeczy umiemy zrobić, że dużo osiągnęliśmy i dbanie o sylwetkę niekoniecznie jest naszym największym sukcesem. Warto spojrzeć na siebie szerzej, podejść do siebie jak do przyjaciółki, bliskiej osoby. Często mamy tak wiele zrozumienia dla innych, a wobec siebie jesteśmy bardzo krytyczni. Tymczasem, gdy mamy gorszy dzień, to zamiast sobie jeszcze bardziej dowalać, warto zaopiekować się sobą, zatroszczyć, nie cisnąć. Jak nie mam weny na trening, to mam dać sobie spokój. I jeszcze jedna ważna rzecz: to ubrania mają pasować do nas, a nie my do ubrań. Jeśli w jakimś ciuchu czuję się niekomfortowo, to mam założyć taki, który mi ten komfort daje. Wszystko to wymaga nieustającej pracy nad sobą.