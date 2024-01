Cichopek pożegnała się z "PnŚ". Oto jej pięć najlepszych stylizacji z programu

Cichopek przeplatała modowe szaleństwo z prostotą

Jak sprawić, by najbardziej basicowy look wyglądał modnie? Wystarczy postawić na kroje, które są aktualnie na topie. Granatowe jeansy, zwykły top i biała kurtka bomberka z przerysowaną linią ramion – to jeden z patentów Cichopek na codzienny look, który jest prosty, a zarazem imponujący.