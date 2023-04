Cichopek w różowej sukience. Gwiazda lansuje styl granny chic?

Ale co warto mieć w swojej garderobie, jeśli chcemy nosić się w stylu granny chic? Zdecydowanie wygrywają babcine sweterki, sukienki midi w kwiatki, okulary kujonki i ozdobne chusty. W stylu granny chic ważną rolę odgrywają równie wzory. Kraciaste spódnice, sukienki z golfem czy wzorzyste chusty na głowie to must have babcinego szyku. Dopasuj je do oversizeowej marynarki i wygodnych butów - babuszkowy look gwarantowany.