Ciepłe i zarazem seksowne muszkieterki. Modne są nie tylko te na szpilce...

Muszkieterki na każdą okazję? Czemu nie!

Kozaki nad kolano w różnych fasonach to od kilku sezonów jeden z chętniej wybieranych rodzajów eleganckich butów na chłody. Świetnie prezentują się z modnymi, cieplejszymi ubraniami i dodają elegancji, a umiejętnie dobrane wydłużają nogi i wysmuklają sylwetkę. Najbardziej kobieca i seksowna opcja tego rodzaju butów to kozaki na szpilce bądź wysokim, smukłym słupku. Nawet obszerny płaszcz będzie wyglądał dobrze zestawiony z wysmuklającymi kozakami. Najwygodniejsza - na płaskiej podeszwie albo niewysokiej platformie.

Nie wiesz jak się ubrać albo wydaje ci się, że w szafie nie masz nic ciekawego? Pomocą mogą okazać się muszkieterki. To źródło inspiracji na wiele okazji, także na imprezę. Włóż je do skórzanej spódnicy i sweterka albo dzianinowej sukienki w ulubionym kolorze. Niewiele więcej trzeba, aby stworzyć udaną stylizację na randkę, zakupy czy imprezę. Te efektowne kozaki robią wrażenie nawet w skromnym wydaniu bez ozdób.

Muszkieterki, w których poczujesz się świetnie

Wysokie buty jak muszkieterki to element garderoby, w którym kobieta może poczuć się bardzo atrakcyjnie i zmysłowo. Wysmuklone nogi, długość kojarząca się z efektownymi pończochami lub zakolanówkami, a nad górną krawędzią fragment uda. Te buty zakrywają nogi, ale mimo to uchodzą za seksowne. Na zgrabne, idealnie dopasowane do stroju i sylwetki muszkieterki nie sposób nie zwrócić uwagi. Nawet obszerny, ciepły, wełniany płaszcz będzie wyglądał dobrze z wysmuklającymi kozakami w fasonie muszkieterek.