Cieszy się życiem, mimo wszystko. Marek Siudym świętuje urodziny

Marek Siudym - aktor z przypadku?

- Teatr mnie interesował, ale bardziej od strony scenograficznej, plastycznej. Ale nastały burzliwe lata i pomyślałem, że chciałbym mieć wariackie, wesołe studia, a potem zobaczę, co będę robił. I zdałem do szkoły teatralnej w Warszawie - mówił w rozmowie z Dzień Dobry TVN. Marek Siudym w 1974 roku ukończył szkołę teatralną. Bardzo szybko zaczął grać. "Kabaret Olgi Lipińskiej", "Miś", "Złotopolscy" - to tylko kilka, z wielu produkcji, w których można było go oglądać. Ogromną popularność przyniosła mu także rola Stanisława Bogackiego w serialu "Lokatorzy". Ale aktorstwo to niejedyna pasja artysty. Wielką miłością Marek Siudym darzy konie. Jazda konna jest jedną z jego największych miłości.