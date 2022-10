Bezkompromisowa "skandalistka". Manuela Gretkowska kończy 58 lat

Pierwsze małżeństwo i debiut literacki

Zanim wróciła do Polski, mieszkała w Paryżu. Tam wyjechała po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Manuela Gretkowska urodziła się 6 października 1964 roku. Wychowywała się na łódzkich Bałutach, ale chęć studiowania filozofii sprawiła, że przeniosła się do Krakowa. Jej pierwszym mężem był Cezary Michalski. Przed ślubem z eseistą, tata Manueli wpadł w histerię i prosił córkę, żeby uciekła sprzed ołtarza. Byli ze sobą bardzo zżyci. Pisarka nie posłuchała jednak ojca i poślubiła Michalskiego. W latach osiemdziesiątych nie widziała już dla siebie miejsca w kraju nadwiślańskim. Razem z Cezarym wyjechała do Paryża. On pracował tam jako sekretarz Józefa Czapskiego, ona studiowała antropologię średniowiecza w École de Hautes Études Sociales. Zadebiutowała w roku 1990 prozą "My zdies' emigranty".