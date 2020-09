Ciężarna Australijka aresztowana za wpis na Facebooku. Szokująca interwencja policji

28-letnia Australijka Zoe Lee we wpisie na Facebooku sprzeciwiła się obostrzeniom obowiązującym w australijskim stanie Wiktoria. Ograniczenia wprowadzono ze względu na wysoką liczbę dziennych przypadków zakażeń koronawirusem. Gdy liczba spadła z 700 do 100, restrykcji nadal nie zniesiono, co budzi oburzenie niektórych.

Policja zapukała do drzwi

Do przebiegu zdarzenia odniosła się Elaine Peason z Human Rights Watch oraz premier stanu Wiktoria w Australii Daniel Andrews. Aktywistka powiedziała telewizji BBC, że aresztowanie za organizację i zachęcanie do udziału w pokojowych protestach jest czymś, co często zdarza się w reżimach autorytarnych. – To nie powinno mieć miejsca w państwie demokratycznym, jakim jest Australia – tłumaczyła. Z kolei premier bronił policjantów. Stwierdził, że protesty w dobie pandemii nie są bezpieczne i "osłabiają wysiłki na rzecz zdrowia publicznego".