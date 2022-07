Ciężarna Magdalena Lamparska nie ukrywa oburzenia. Trudno uwierzyć, co spotkało ją w tramwaju

"Matka Polka w błogosławionym stanie. Niezauważana pomimo aureoli na głowie i ogromnego brzucha. (…) Staram się nie nadużywać tego stanu w życiu społecznym, przez to, że czuje się skrępowana tym, że ktoś odrzuci moja prośbę, wyśmieje to, że mi ciężko. Co to takiego być w ciąży. Każda z nas przechodzi ten czas w zupełnie inny sposób, czasami takie ustąpienie miejsca więcej daje mi w sposób emocjonalny niż wyłącznie fizyczny. Na szczęście są też tacy, którzy przepuszczają w kolejce do pizzerii. Za co bardzo dziękuję!" – podsumowała.