Była ikoną lat 90. Dziś spaceruje po ulicy w takim stroju

Trend na denimowe total looki i wszechobecny jeans absolutnie zdominował rok 2023. I choć powoli będzie odchodził do lamusa, to Cindy Crawford nie jest jeszcze gotowa, by puścić go w zapomnienie. Ostatnio modelka spacerowała po Malibu w jeansowym kombinezonie, co nie uszło uwadze paparazzi.