TOP 4 sukienki Cindy Crawford. Najpiękniejsze modele na przestrzeni 30 lat kariery

Miejsce trzecie – czerwona sukienka z kwadratowym dekoltem

Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości co do czerwonego total look? Modelka pojawiła się w 2018 roku w Szanghaju ubrana w czerwoną sukienkę na ramiączkach w postaci pasków. Ale to, co przykuwa szczególną uwagę to piękna linia dekoltu w formie kwadratu – charakterystycznej dla słynnej Brigitte Bardot. Do tego subtelny rozporek sięgający zaledwie kolan i minimalistyczne dodatki utrzymane w tym samym odcieniu czerwieni... To interpretacja czerwieni na najwyższy poziomie.