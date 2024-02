Włożyła "potargane" spodnie. Takich jeansów jeszcze nie widzieliśmy

Natasza Urbańska szaleje z ekstrawaganckimi stylizacjami , którymi regularnie chwali się na profilu na Instagramie obserwowanym przez ponad 160 tys. osób. Ostatnio opublikowała tam zdjęcia z planu "The Voice Kids", w którym to programie została jurorką, zasiadając w jednym rzędzie z Cleo oraz Tomsonem i Baronem.

Tym razem piosenkarka zrezygnowała z powycinanej sukienki na rzecz młodzieżowego casualu z odważnym akcentem . Kiedyś taki strój był szczytem mody. Czy teraz powróci do trendów?

Natasza Urbańska wrzuciła na luz. Na nagrania do muzycznego show TVP2 przyszła w jasnych jeansach z wielkimi dziurami, które wyeksponowały nogi. Ciekawym detalem były srebrne agrafki trzymające w ryzach "porozrywany" materiał. Czy można to traktować jako sygnał, że spodnie z dziurami znów zagoszczą w street style’u? Choć na jakiś czas wypadły z obiegu, to dobrze wiemy, że moda lubi się powtarzać.