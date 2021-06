Trzy Polki połączył fanklub kazachskiego muzyka

- Do tej pory nie mogę uwierzyć, że odważyłam się to zrobić – opowiada 59-latka. - Ja nigdy w życiu nie wyjeżdżałam nigdzie sama, a przez 15 ostatnich lat nie ruszałam się z Polski. A za sprawą pasji do muzyki Dimasha kupiłam bilet, pomyślałam, że niczego nie będę planować i pojechałam na 3 tygodnie do Kazachstanu. To była najpiękniejsza wyprawa w moim życiu. Ludzie, których tam poznałam i to, co przeżyłam, zasługuje na osobną opowieść. W czasach, kiedy jest tyle nieufności i napięć na świecie, kiedy wszędzie jest wszechobecny hejt, ja mogłam liczyć na wsparcie i serdeczność. Tak to już jest w tym naszym "dimashowym" świecie, że staramy się pielęgnować jak najlepsze cechy i wartości – zapewnia Mirella.