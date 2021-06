Przeprowadziła się do Niemiec. Na początku nie wiedziała, co kupić w sklepie

Moja miłość do języka niemieckiego nie była miłością od pierwszego wejrzenia. Potem dopiero zaczęłam doceniać go za to, jaki jest precyzyjny, logiczny, jak pięknie można w nim tworzyć słowa i z wielu słów stworzyć jedno. Jeśli zna się pojedyncze słowa, z których ten długi wyraz jest złożony, to można logicznie wydedukować, co on oznacza. Dzięki temu wychodzą czasem piękne, poetyckie słowa, jak np. Zweisamkeit, czyli połączenie słów „zwei” (co znaczy dwa) i „Einsamkeit” (samotność). To jest określenie stanu, kiedy jest się we dwoje, takie wspólne, harmonijne bycie razem. W polskim czy innym języku trzeba by było powiedzieć całe zdanie, żeby określić ten stan, a w języku niemieckim jest jeden wyraz. Dodatkowo szwabski to tak naprawdę jeden z dialektów języka niemieckiego, którym posługują się mieszkańcy Szwabii (gdzie mieszkam). Chciałabym to słowo odczarować.