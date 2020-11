Cleo nie narzeka na brak pracy w pandemii. "Szykuję sporo nowości"

Cleo pisze o aktywnościach zawodowych

Cleo nie narzeka na zlecenia

"Rozpoczynam cały tydzień na kilku planach zdjęciowych. Szykuję dla Was sporo nowości i niespodzianek. Co u Was słychać? Ściskam najmocniej!" – napisała na Instagramie wokalistka. Pod postem ukazało się mnóstwo komentarzy. Internauci już nie mogą się doczekać nowych projektów.

Kim jest Cleo?

Cleo jest jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek w mediach społecznościowych. Jest polską wokalistką, autorką tekstów oraz projektantką mody. Jej prawdziwe nazwisko to Joanna Klepko. Wokalistka popularność zdobyła dzięki współpracy z producentem Donatanem. Hit, który stworzyła to "My Słowianie – We Are Slavic".