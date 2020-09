Cleo odwiedziła śniadaniówkę. Jej stylizacja jest kosmiczna, największe wrażenie robią buty

Cleo, obok Michała Szpaka jest najbardziej kolorową polską gwiazdą. Na scenie i poza nią, pokazuje się w dopracowanych, barwnych kreacjach. Ma odwagę i jest pomysłowa. Mniej więcej rok temu śmiała się z podejścia show-biznesu do ubrań. Trend – jedna stylizacja na jeden wieczór – jest nie dla niej. Wręcz przeciwnie, gwiazda pokazuje, jak wielokrotnie wykorzystać te same ciuchy.

Cleo w stylizacji, jak z kosmosu

Kolejny, zaskakujący element stroju to buty. Mają gigantyczne koturny. Wokalistka porusza się w nich z gracją, jednak to mogłoby stanowić problem dla niejednej kobiety. Fani wokalistki docenili jej kosmiczny ubiór, napisali, że wygląda "cudownie". Cleo przyzwyczaiła swoich obserwatorów do takich kombinacji. Eksperymentuje ze swoim wizerunkiem i efekty jej pracy, zawsze są oszałamiające.