Clochee -REWOLUCJA W POLSKIEJ PIELĘGNACJI, która trwa już 10 lat!

" Jestem dumna z drogi, którą wspólnie przeszliśmy. Nie czytam naszej marki tylko jako producenta kosmetyków ekologicznych i wierzę, że inni też czują podobnie. Chcemy widzieć i słyszeć naszych klientów. Pielęgnujemy ich skóry, ale pielęgnujemy ich miłość do siebie samych, włączamy się w akcje prospołeczne, ekologiczne, jesteśmy wrażliwi na sztukę. Z okazji 10 lecia marki, jej matka chrzestna - Ewa Kaziszko, graficzka i dyrektorka artystyczna Clochee, stworzyła wyjątkowy kolaż, który w pełni oddaje ducha i najważniejsze wartości dla nas. Kobieta, wszystko utrzymane w odcieniach głębokiego grantu, tak charakterystycznego od samego początku dla naszej marki, z elementami nawiązującymi do natury w postaci roślinnych motywów. Ten magiczny i wielowymiarowy kolaż zdobi opakowanie limitowanej, urodzinowej edycji nawilżającego balsamu Hydro + Protect oraz znajduje się na unikatowym T-shircie. 10 lat Clochee to nie tylko historia sukcesu, to opowieść o ludziach - o naszym zespole, naszych partnerach i naszych lojalnych klientach, którzy wierzą w naszą misję. To także okazja do wyznaczenia nowych celów, kontynuowania naszej pasji i wkładania serca w każdy produkt, który tworzymy" – Daria Prochenka CEO Clochee.