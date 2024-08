Co dalej ze zbiórkami nakrętek? Nowe przepisy to utrudniają

Od 1 lipca tego roku producenci napojów mają obowiązek przytwierdzania nakrętek do opakowań. Przepis ma na celu ochronę środowiska przed zalewem drobnego plastiku. To rozwiązanie podzieliło społeczeństwo i znacznie utrudniło lokalne zbiórki zakrętek.

Mimo to, opiekunowie osób chorych się nie poddają. "Nie mam innego wyjścia" – mówi Małgorzata Tyczna, mama nieuleczalnie chorej Mai Tyczyno. W rozmowie z serwisem Świdnica24 opowiedziała, ile pieniędzy udało się jej zebrać podczas poprzednich zbiórek.

Mimo znaczącego utrudnienia zbiórka nakrętek nadal jest legalna i wiele osób decyduje się na jej kontynuowanie. Jedną z takich osób jest Małgorzata Tyczno. Kobieta jest mamą 17-letniej Mai, która urodziła się z rzadką wadą genetyczną. Wymaga ciągłego leczenia i rehabilitacji. Rodzina utrzymuje się z pensji ojca dziewczynki i zasiłku pielęgnacyjnego. Na same leki wydają 1470 złotych miesięcznie.

W sierpniu Maja skończy 18 lat i tym samym, straci prawo do refundacji. Jej mama nie ukrywa, że dalsza zbiórka nakrętek jest konieczna.

Kilka lat temu kobieta wpadła na pomysł, aby zacząć zbierać nakrętki. Do akcji przyłączyła się rodzina, przyjaciele, a także szkoły i przedszkola.

