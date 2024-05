Odrywasz nakrętki? Resort tłumaczy, czym to się może skończyć

Nakrętki są zazwyczaj produkowane z plastiku dobrej jakości, który można poddać recyklingowi. Jednak ich niewielki rozmiar sprawia, że wiele maszyn sortujących odpady nie jest w stanie ich wykryć, co stanowi przeszkodę w procesie odzysku. Zgodnie z unijną dyrektywą Single Use Plastics (SUP) od lipca 2024 roku każda nakrętka do napoju ma być fabrycznie przymocowana do opakowania.