Dlaczego nakrętki są przytwierdzone do butelek? Producenci apelują

W trakcie debaty "Zrównoważona polska żywność", która odbyła się w Katowicach w ramach XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, prezes Mlekpolu Tadeusz Mroczkowski przyznał, że to rozwiązanie na chwilę obecną kosztowało jego firmę 30 mln zł. Chociaż producent napojów mlecznych zrobił to jako pierwszy na rynku, obecnie mierzy się z dużym niezadowoleniem klientów.

Nakrętki są przytwierdzane do butelek z kilku powodów, jednak głównym z nich jest ochrona środowiska i zmniejszenie ilości odpadów . Luźne nakrętki często gubią się i stają się trudnymi do zebrania odpadami, które zanieczyszczają środowisko, szczególnie ekosystemy wodne. Przytwierdzone nakrętki pozostają z butelką, zwiększając szanse na ich wspólne zebranie i recykling.

Unia Europejska wprowadziła dyrektywę SUP (Single Use Plastic), która ma na celu ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Jednym z wymogów tej dyrektywy jest właśnie przytwierdzanie nakrętek do butelek. Dlatego też od połowy 2024 roku wszystkie nakrętki plastikowe w całej Unii Europejskiej powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania.