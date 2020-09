Co jest najważniejsze w wyborze perfum? Sprawdź opinię Ewy Farnej!

Masz swoje poglądy i postępujesz według własnych zasad? Masz odwagę odrzucić to, co narzucają ci inni? Z pewnością tak. Przecież jesteś kobietą inteligentną, masz własne zdanie i chcesz tworzyć świat według swoich reguł. Ale nie zapomnij też o tej cudownej delikatności, która kryje się gdzieś w tobie. Pokaż ją światu. Sięgnij po zapach Far Away Rebel & Diva od Avon.

Dzisiejsza rzeczywistość stawia przed kobietami wyzwania niegdyś nieznane. To one zdobywają wykształcenie, podbijają świat biznesu i realizują się zawodowo. To kobiety podejmują się trudnych misji społecznych, jednocześnie nie zapominając o rodzinie. Stawiaj więc czoła uzbrojona w cudowną woń perfum Far Away Rebel & Diva. Ich zapach doda ci odwagi, wesprze cię w dążeniu do celu, a jednocześnie wyeksponuje twoją kobiecość, która stanie się dodatkowym orężem.

Jak urzeka Far Away Rebel & Diva?

Zapach perfum niczym muzyka otacza nas swoimi nutami. Pierwsza nuta zapachowa – nuta głowy – dociera do nas tuż po otwarciu flakonu i to głównie na jej podstawie wyrabiamy sobie pogląd o ogólnym zapachu perfum. Far Away Rebel & Diva od pierwszej chwili urzekają pikantnym zapachem różowego pieprzu z odrobiną bergamotki. Nuta głowy jest intensywna, ale po kilku, kilkunastu minutach ustępuje miejsca nucie serca.

Po chwili więc Far Away Rebel & Diva emanuje zapachem wiosennej, kobiecej magnolii – i to właśnie jest nuta serca łącząca dwie pozostałe nuty, głowy i głębi, będąc jednocześnie ich uzupełnieniem. Zapach magnolii jest delikatny i to on tworzy swego rodzaju bukiet, który definiuje ogólny charakter zapachu perfum Far Away Rebel & Diva.

Nuta głębi pojawia się na końcu, gdy zapach przejdzie kolejną metamorfozę. Można ją poczuć po 20-25 minutach i jest to woń bazowa o stosunkowo niewielkiej intensywności, ale nadająca zapachowi stabilną podstawę. W perfumach Far Away Rebel & Diva to słodki zapach karmelowego popcornu utrzymujący się na skórze przez wiele godzin.

Komponując Far Away Rebel & Diva, kreatorzy perfum zadbali o harmonijny proces rozwijania się zapachu, który powoli ewoluuje przez pewien czas. Trzeba więc dać mu szansę, by pokazał swój pełen czar, a wówczas perfumy ostatecznie uwiodą każdego. Jak mówi Ewa Farna, ambasadorka zapachu Far Away Rebel & Diva: “Gdy wybieram perfumy, ważne jest dla mnie to, by zapach trwał jak najdłużej od aplikacji…” – to właśnie gwarantuje nowy zapach od Avon!

Avon Far Away Rebel & Diva ma swoją ambasadorkę