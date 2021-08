Co łączy sportowca i kanapowca? Oczywiście wygodny dres

Spodnie i bluzy dresowe to niezbędnik naszej garderoby bez względu na porę roku i płeć. Są bezkonkurencyjne, jeżeli chodzi o wygodę, stąd ich popularność wśród dwóch skrajnie odmiennych grup - zwolenników aktywnego stylu życia i typowych kanapowców. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby czasem spędzać czas aktywnie, czasem odpocząć, ale wszystko to przy zachowaniu stylowego wyglądu. Kapsułowe kolekcje dresowych bluz, spodni, spodenek i koszulek ułatwią sprawę, wszystko będzie do siebie pasować be względu na konfigurację.