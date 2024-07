Co oznaczają kolory nakrętek na butelkach z wodą? Niewiele osób o tym wie

Warto wiedzieć, że w naszym kraju spółki wodociągowe odpowiadają za jakość wody, która płynie wyłącznie do zaworów głównych, które najczęściej znajdują się przed budynkami. To oznacza, że nim woda znajdzie ujście w naszych kranach, musi pokonać jeszcze kawałek drogi. Nie oznacza to jednak, że nie nadaje się do spożycia. Warto jednak zadbać o czystość rur znajdujących się w naszych domach.