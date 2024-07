Pijesz przegotowaną wodę na czczo? Oto jak zareaguje ciało

Jak na picie wody na czczo patrzy ekspertka? Dietetyczka kliniczna dr Hanna Stolińska wyjaśniła, co uważa o tym porannym rytuale.

Dr Hanna Stolińska w rozmowie z "Vogue" potwierdziła, że spożywanie na czczo ciepłej wody rzeczywiście ma wiele korzyści. Ekspertka wymieniła wśród zalet m.in. zapobieganie zaparciom, poprawienie się wchłaniania składników odżywczych, a także pobudzenie układu trawiennego. Wszystko to zawdzięczamy faktowi, że poranne wypicie wody usprawnia przepływ krwi przez nasze ciało i jego orany.

Co więcej, dietetyczka zaleca, aby szklankę wody wypić przed każdym spożywanym posiłkiem. Tym sposobem zwiększymy uczucie sytości, co na pewno ucieszy osoby, które pracują nad utratą zbędnych kilogramów.

- Poprawiając krążenie, ciepła woda zwiększa też dopływ tlenu do organizmu. Poprzez wsparcie przepływu krwi do macicy czy zmniejszenie wzdęć koi w czasie menstruacji - dodała ekspertka.

Przestań ją pić. To najgorsza kawa ze wszystkich

Przestań ją pić. To najgorsza kawa ze wszystkich

Co więcej, jeżeli nie przepadamy za smakiem samej wody, z powodzeniem możemy dodać np. cytrynę, imbir, laskę cynamonu, multiwitaminę lub elektrolity.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!