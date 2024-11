Co pod choinkę? Ta lista pomoże ci w poszukiwaniu idealnego prezentu

Tekst jest niezależnym przeglądem redakcyjnym. Producenci nie mieli wpływu na opinię autorki.

Świąteczny zestaw kosmetyków Granat & Magnolia, Yves Rocher, 110 zł

Ten nowy, świąteczny zapach od Yves Rocher pokochają wszystkie fanki słodkich nut kwiatowo-owocowych. Przyjemnie otula i zostaje na skórze przez długie godziny. W zestawie znajdziemy żel pod prysznic i peeling do ciała oraz płyn do mycia rąk i krem do rąk. Dodatkowym plusem są przywodzące na myśli grudniową noc, przepięknie zaprojektowane opakowania, które w łazience będą prezentować się rewelacyjnie.

Świąteczny zestaw kosmetyków Ritual of Sakura, Rituals, 185 zł

Strzałem w dziesiątkę będzie również zestaw kosmetyków od marki Rituals zapakowany w zdobne pudełko, które można położyć pod choinką. Dostępny jest każdy z flagowych zapachów. Sakura ma mleczno-kwiatowe nuty. Przypadną do gustu kobietom, które zważają na to, by zapach nie był przytłaczający. W secie w rozmiarze M znajdziemy kultową piankę do mycia, a także krem do ciała, peeling oraz świecę.

Zestaw świąteczny z kulami do kąpieli, Lush, 155 zł

Cztery pachnące bomby, to cztery niezapomniane, świąteczne kąpiele. Taki zestaw doceni każda osoba, która potrzebuje odrobiny relaksu w przyjemnym anturażu. Mamy tu zarówno świeże nuty eukaliptusa i mięty pieprzowej, jak zapach słodkiego migdała. Zawiera kulę Yog Nog zawierającą odżywcze olejki, która nie jest dostępna w regularnej sprzedaży.

Tusz do rzęs Panorama, L'Oréal Paris, 50 zł

Genialny dodatek do każdego prezentu lub mikołajkowy upominek dla przyjaciółki. Mascara Panorama reklamowana przez Kendall Jenner rewelacyjnie wydłuża i pogrubia, fundując efekt ciemnego wachlarza rzęs. Silikonowa szczoteczka z drobnymi włoskami jest poręczna i doskonale rozdziela rzęsy.

Rozświetlacz luminous silk acqua highlighter, Armani, 230 zł

Chyba każda kobieta marzy o odrobinie błysku w okresie świąteczno-sylwestrowym. Zapewnić go może płynny rozświetlacz Armiani, który w najjaśniejszej wersji kolorystycznej tworzy efekt trójwymiarowego, perłowego blasku. To wyjątkowy kosmetyk do makijażu, który dodatkowo pielęgnuję skórę za sprawą takich składników, jak niacynamid, gliceryna i kofeina.

Spersonalizowana pomadka Rouge G, Guerlain, 385 zł

Wybierz zdobne opakowanie, dodaj grawer i zdecyduj się na jeden spośród kilkudziesięciu odcieni. Ciemna, matowa czerwień będzie idealna na święta i inne ważne wyjścia. Ta szminka od Guerlain to prawdziwa kosmetyczna perełka i obiekt zazdrości. Jej formuła została skomponowana w 89 proc. ze składników pielęgnacyjnych i opracowana wyłącznie na bazie wosków pochodzenia naturalnego.

The Celestal Palette, Lancôme, 550 zł

Uwagę miłośniczek makijażu przyciągnie również element pochodzący z limitowanej, świątecznej kolekcji marki Lancôme. Paleta cieni do powiek Celestal została zainspirowana gwieździstą nocą w Paryżu. Elegancko wytłaczane cienie zawierają sporą dawkę błysku i występują w sześciu odcieniach: głębokim niebieskim, srebrzystej bieli, ciepłym złocie, neutralnym brązie oraz dwóch wersjach różu.

Piżama Polo Ralph Lauren, Zalando, 650 zł

Wiele kobiet pragnie w wigilijną noc położyć się spać w nowej piżamie. Dlatego to idealny prezent pod choinkę – nie tylko praktyczny, ale w wersji Polo Ralph Lauren również szykowny. Marka ma bowiem w swojej ofercie ciepłą, bawełnianą piżamę w odcieniu granatowym z dodatkiem w postaci białych lamówek.

Burgundowy szalik kaszmirowy, C&A, 310 zł

Kaszmirowy luksus to zimowe pragnienie wielu pań. Dlatego idealnym podarkiem na święta Bożego Narodzenia będzie ciepły szalik wykonany w stu procentach z kaszmiru. Jakość w tym przypadku jest wartością nadrzędną, ale kolor również ma ogromne znaczenie. Jeśli wybierzesz burgund, który pasuje do czerni, szarości, brązu czy śmietanki, trafisz w dziesiątkę pod względem aktualnych trendów.

Pierścionek koniczyna, Lilou, 150 zł

Biżuteria jest klasycznym prezentem świątecznym, który zawsze cieszy. Manifestując szczęście na nowy rok, możesz podarować bliskiej swemu sercu kobiecie minimalistyczny, pozłacany pierścionek z koniczyną. Jeśli jednak kwestia rozmiaru budzi wątpliwości, warto sięgnąć po bransoletkę czy naszyjnik z kolekcji Icons od Lilou.

Lakierowana torebka, Ochnik, 200 zł

Jeśli dobrze znasz gust osoby obdarowywanej, możesz pokusić się o prezent modowy, np. torebkę. Ochnik oferuje te stylowe i najwyższej jakości. W zimowej ofercie marki znajduje się m.in. średniej wielkości torebka z lakierowanej imitacji skóry. Trzykomorowy model na cienkim pasku zwraca uwagę przede wszystkim ze względu na kolor, czyli głęboki burgund, który jest najmodniejszym odcieniem w sezonie jesień-zima 2024/2025.

Zestaw świąteczny, Bistro Charlotte, 185 zł

Ostatnia propozycja to prezent z grupy tych "łatwych", ale robiących efekt "wow". Charlotte Bistro jak co roku tworzy wspaniałe zestawy dla smakoszy, które składają się z białego wina musującego, konfitury, kremu czekoladowego oraz ciasteczek lub nugatu. Na stronie internetowej występuje opcja personalizacji, czyli zmiany smaków pod kątem własnych preferencji.

