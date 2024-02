Co pozycja siedzenia mówi o twojej osobowości? Zdradza więcej niż myślisz

Nogi skrzyżowane i cofnięte na podłodze

Osoby, które przyjmują tę pozycję, zazwyczaj wykazują skłonność do nieśmiałości, są zamknięte w sobie i niepewne. Taka postawa może sygnalizować, że osoba ta nie czuje się swobodnie w danym miejscu lub sytuacji. Jest to również wyraz nerwowości lub obaw. Ludzie ci mogą napotykać trudności w wyrażaniu swoich emocji i byciu otwartymi w relacjach. Często mają tendencję do ukrywania swoich prawdziwych uczuć, co może skutkować problemami w relacjach z innymi.