Nowa teoria o Kate z Rosji. Aż trudno uwierzyć

Co się dzieje z księżną Kate?

17 stycznia 2024 roku na instagramowym profilu księcia i księżnej Walii opublikowano oficjalne oświadczenie dotyczące stanu zdrowia księżnej Kate. Wszystko w związku z planowaną operacją brzucha, która zakończyła się sukcesem. Mimo to, przyszła królowa Wielkiej Brytanii zrezygnowała z obowiązków królewskich na kilka tygodni, by odpocząć i dojść do siebie. Jej powrót nastąpi po świętach wielkanocnych.