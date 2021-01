Co się dzieje z Melanią Trump? Odchodząca pierwsza dama wciąż milczy

Szturmowanie Kapitolu i milczenie Melanii

W środę 6 stycznia media na całym świecie obiegła zaskakująca informacja o szturmie zwolenników Trumpa na Kapitol. Zamieszki doprowadziły do użycia siły przez Gwardię Narodową. Wielu dotychczasowych pomocników Trumpa po wieczornych zamieszkach odwróciło się od niego po tym, jak poparł on akcję swoich zwolenników.

Donald Trump w swoich wypowiedziach na Twitterze wprost negował ważność wyborów. Na dodatek między słowami zachęcał do pokazania siły i sprzeciwienia się wyborowi przeciwnika. Zamieszki miały miejsce dokładnie tego samego dnia, w którym Kongres finalnie zatwierdził 270 głosów Kolegium Elektorów przyznanych Bidenowi. Wywołane zamieszanie zostało potępione zarówno przez Republikanów, jak i Demokratów, którzy domagali się natychmiastowego usunięcia Trumpa ze stanowiska.

Donald Trump przez ostatnią dobę cały czas tłumaczył, że nie przegrał, ponieważ "to były oszukańcze wybory". Choć Twitter usunął posty odchodzącego prezydenta, w internecie krąży jeszcze jeden z jego wpisów, w którym nazwał protestujących "wyjątkowymi".

Melania Trump ani razu nie pojawiła się w ciągu ostatnich godzin u boku męża, ani nie zabrała głosu w sprawie zamieszek w Kapitolu. Na razie podano do wiadomości, że dotychczasowa rzecznika pierwszej damy Stephanie Grisham złożyła rezygnację. Wiele wskazuje na to, że Melania Trump nie zamierza w najbliższym czasie ustosunkować się do dramatycznych wydarzeń. Jak informuje "Express", nie wiadomo gdzie przebywa obecnie pierwsza dama.