Koszmar w Grochówku. 17-letnia Klaudia nikomu nie powiedziała o ciąży. Po porodzie zabiła niemowlę?

Grochówek to mała wieś nieopodal Kutna. To tam mieszkała 17-letnia Klaudia, jej ojciec oraz o 7 lat starszy chłopak. Jak podaje "Fakt", w niedzielę 3 stycznia tata dziewczyny zawiózł ją do szpitala, gdzie stwierdzono, że Klaudia zaledwie kilka godzin wcześniej urodziła. Nastolatka powiedziała, że poroniła, a płód został w łazience - pisze dziennik..