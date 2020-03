Co to jest peeling medyczny? Jaki rodzaj wybrać i kiedy go zrobić?

Peeling medyczny jest coraz częściej rekomendowany przez wielu specjalistów w zakresie kosmetologii. Należy do zabiegu z zakresu medycyny estetycznej, więc musi być wykonany przez doświadczonego lekarza. Peeling medyczny nie tylko złuszcza martwy naskórek, ale także wpływa pozytywnie na kondycję cery.

Czym jest peeling medyczny i kiedy z niego korzystać?

Peeling medyczny znany także jako peeling chemiczny , wykorzystuje złuszczające właściwości kwasów, które w kontakcie ze skórą powodują jej uszkodzenie, aby pobudzić ją do regeneracji i wpłynąć na produkcję kolagenu. Peeling może działać zarówno na płytką warstwę naskórka, ale także na głębsze warstwy skóry. Ze względu na swoją mniejszą inwazyjność, może być regularnie powtarzany.

Rodzaje peelingu medycznego

Pamiętaj, że każdy gabinet medycyny estetycznej stosuje własne nazwy określające peeling medyczny/chemiczny. Nim zdecydujesz się na konkretny rodzaj, najpierw skonsultuj się z lekarzem, który podpowie, z czego skorzystać. Peelingi powierzchniowy i średniogłęboki nie są inwazyjne, a w czasie nakładanie kwasów można jedynie odczuwać pieczenie. Po zabiegu natomiast skóra jest lekko zaczerwieniona i napięta, ale po kilku dniach to mija. Z kolei peeling głęboki jest bardziej bolesny i rumień pozabiegowy może się utrzymywać nawet do miesiąca .

Efekty peelingu medycznego

Jak często powtarzać peeling medyczny?

Chcąc poddać się serii zabiegów, pamiętaj, aby zachować odstępy pomiędzy kolejnymi peelingami. Najczęściej zabieg można powtarzać co 10 dni. W niektórych przypadkach peelingu medycznego, należy odczekać nawet 30-40 dni. Wszystko jednak ustala lekarz do indywidualnych potrzeb. Doskonałym momentem do wykonania peelingu jest pora pomiędzy zimą a wiosną, gdy już nie ma mrozów, ale jeszcze nie jest nadmiernie ciepło.