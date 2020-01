WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Co to jest woda ryżowa? Poznaj jej właściwości i sposób na włosy Woda ryżowa to nic innego, jak woda, która zostaje po ugotowaniu ryżu. Zawiera w sobie cenne witaminy i proteiny ryżowe, które możesz z powodzeniem wykorzystać do płukanki na włosy. Niemal natychmiast zauważysz różnicę, bo twoje pasma zyskają blask oraz znaczną objętość. Przekonaj się sama, że płukankę ryżową bardzo szybko przygotować i poznaj jej kolejne właściwości. Włosy po płukance ryżowej są wzmocnione i pełne blasku (Shutterstock.com) Ryżową płukankę wykorzystuje się od wieków w japońskiej pielęgnacji. Wykonanie zajmuje zaledwie kwadrans, natomiast jej koszt wynosi grosze. Często wodę ryżową wylewa się po ugotowani ryżu, przez co marnuje się jej drogocenne i pielęgnacyjne właściwości. Jeśli marzysz o wyraźnym wzmocnieniu włosów, koniecznie wprowadź płukankę do swojej domowej rutyny. Woda ryżowa – o co chodzi? O właściwościach wody ryżowej wiedziały już przed wiekami Japonki. Kobiety z dworu Heian, słynęły z przepięknych włosów sięgających ziemi. Na dodatek ich fryzury charakteryzowały się niezwykłym blaskiem oraz grubością. Efekt został osiągnięty przez regularne korzystanie z płukanki ryżowej – w końcu ryż to podstawa diety japońskiej. Jak się okazuje, woda ryżowa wykorzystywana była i jest również w pielęgnacji ciała i twarzy, ponieważ ma ona delikatne właściwości. Także i dzisiaj sekret wody ryżowej jest chętnie wybierany przez kobiety z całego świata. Spróbuj, rezultaty naprawdę cię zachwycą. Czym jest woda ryżowa? Wodę ryżową uzyskuje się w wyniku ugotowania ryżu. Możesz wykorzystać do tego każdy rodzaj ryżu, ale najlepsze efekty osiągniesz, gdy użyjesz jaśminowego lub brązowego. Pamiętaj, że woda nie może być posolona! Po ugotowaniu ryżu zauważysz, że woda zmienia swój kolor na bardziej mleczny – po odcedzeniu ziaren otrzymujesz zdrową i najprawdziwszą wodę ryżową. Zaleca się także sfermentowaną wodę, którą polecają same Japonki. Jak ją uzyskać? Wystarczy, że zalejesz pół szklanki ryżu dwiema szklankami wody, po czym pozostawisz miksturę na minimum kwadrans. Po tym czasie odcedź ziarna, a uzyskaną wodę przelej do słoika lub innego szklanego naczynia. Taka esencja wymaga rozcieńczenia przed użyciem, może być przechowywana w temperaturze pokojowej przez 2 dni. Zobacz także: Relacja z konferencji Pantene Woda ryżowa i właściwości na włosy Woda ryżowa jest bogata w cynk, żelazo, witamię A, witaminy z grupy B, potas, a także inozytol (poprawia elastyczność włosów). Wszystkie wymienione składniki odbudowują zniszczoną strukturę włosa, a dodatkowo tworzą tarczę ochronną przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Proteiny ryżowe skutecznie uzupełniają ubytki we włosach, dzięki czemu zyskują na blasku oraz objętości. Skrobia ryżowa, jako naturalny humektant, wygładza i nawilża. Woda ryżowa – jak ją zrobić? Wlej do garnka 3 razy więcej wody niż zazwyczaj (najlepiej oczyszczonej) – podczas klasycznego gotowania ryżu woda wyparuje, ale tobie jest ona potrzebna właśnie do płukanki. Gotuj ryż zgodnie z zaleceniami producenta, a powstała po wylaniu ziaren woda stanie się koncentratem. Gdy wystygnie, rozcieńcz wodę ryżową, czyli jedną szklankę wody na kilka łyżek koncentratu. Tak przygotowaną płukanką ryżową przepłucz umyte włosy. Możesz przechowywać swoją wodę nie dłużej niż 2 dni.