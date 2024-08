Co trend, to biżuteryjny obyczaj

Tu zaczyna się rola dziennikarek modowych, które łączą modowe kropki i nie tylko pokazują, co jest obecnie na topie, ale też radzą, jak efektownie wykorzystać dany trend, by nie stać się fashion victim, ale wyglądać stylowo. Dlatego w tym materiale znajdziecie nie tylko kluczowe trendy na lato 2024, ale i dopasowaną do nich biżuterię, by móc skompletować pełen look idealny na ten wakacyjny czas.