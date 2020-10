Co warto kupić podczas Black Friday? Poradnik zakupowy vol.1 – odzież

W co warto zaopatrzyć się podczas tego święta zakupów?

To ponadczasowy klasyk, który powinien zagościć w szafie każdej fashionistki. W trakcie Black Friday wiele marek, które w swojej ofercie posiadają 100% denim postawi na obniżkę niektórych modeli spodni. Dlatego to idealny moment, aby zaopatrzyć się m.in. w mom jeans – fason, który pasuje do praktycznie każdej sylwetki. Zawdzięczają to wyższemu stanowi, który podkreśla talię lub tuszuje niedoskonałości figury oraz szerokim nogawkom, które zwężając się ku dołowi, nadają smukłości sylwetce. Jeśli chcesz, aby służyły ci przez lata – postaw na model bez przetarć i dziur w klasycznym niebieskim lub granatowym kolorze. Będziesz miała pewność, że ten element garderoby wykorzystasz w stylizacjach casualowych, eleganckich czy nawet – wieczorowych.