Co warto kupić podczas Black Friday? Poradnik zakupowy vol. 3 – dodatki

Co kupić podczas Black Friday?

Jesienne nakrycie głowy to swoisty must have. Obok czapek, modnych bucket hatów czy beretów nie pozostań obojętna na kapelusze. Te filcowe lub wełniane idealnie pasują do płaszczy i kurtek. Ten dodatek to także świetny wybór na wiosnę i lato, dlatego zastanów się nad jednolitym kolorem np. khaki, czy beżowym.