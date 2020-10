Co warto kupić podczas Black Friday? Poradnik zakupowy vol. 2 – obuwie

Białe adidasy

Solidne, wykonane ze skóry białe buty sportowe to strzał w modową dziesiątkę. Od kilku lat towarzyszą fashionistką, a dzisiaj są nie tylko elementem ubioru dedykowanego na siłownię. Klasyczne, białe sneakersy czy trampki możesz swobodnie nosić cały rok. Pokochały się one z garniturami, spódnicami – szczególnie mini i maxi oraz jeansem. Skórzane modele to gwarancja, że posłużą Ci cały rok, bez względu na pogodę za oknem. Są także wygodne w pielęgnacji.

Skórzane kozaki

Kowbojki

Te krótkie, pełne charakteru botki to wybór nie tylko dobry na jesień. Sprawdzą się one także wiosną, czy latem. Kowbojki, szczególnie te, wykonane ze skóry, bez kolorowych wstawek i zdobień, to model, który z powodzeniem posłuży Ci latami. Decydując się na kolor np. czarny czy brązowy – dobierz do nich jeansy, trencz lub ramoneskę oraz białą koszulę lub T-shirt – klasyczny zestaw to zawsze dobry pomysł na praktycznie każdą okazję.