Co widzi człowiek przed śmiercią? "To niewytłumaczalne zjawisko"

Co widzi człowiek przed śmiercią?

Według Hadley Vlahos to, co widzi, słyszy i czuje osoba umierająca, może się znacznie różnić. W rozmowie z today.com oznajmiła, że w ostatnich dniach lub godzinach życia ludzie często doświadczają wizji bądź halucynacji. Nie musi być to jednak związane ze "światełkiem w tunelu", o którym często się mówi w kontekście chwil przed śmiercią.