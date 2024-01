Co widzisz jako pierwsze? Chiński test jest jak diagnoza

Jeśli jako pierwszą zauważyłeś młodą kobietę niosącą dwa wiadra z wodą na ramieniu, to według tego testu jesteś osobą, która podejmuje decyzje raczej na podstawie intuicji niż logiki. W konfliktach bardziej zwracasz uwagę na stosunek drugiej osoby do ciebie, niż na argumenty, które przedstawia. Dla osób, które kochasz, jesteś zbyt łagodny i pobłażliwy, co czasami prowadzi do tego, że dajesz się zranić. Mimo to, wierzysz, że miłość zwycięża wszystko.