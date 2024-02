Co widzisz na obrazku? Liczy się pierwsza myśl

Prawie 460 tys. - tyle osób obserwuje tiktokowy profil Mii Yilin, która dzieli się w mediach społecznościowych nagraniami z iluzjami optycznymi. To one mają podpowiedzieć, jakimi cechami charakteru i osobowością wyróżnia się dana osoba. Wszystko zależy od jednego - pierwszej myśli i odpowiedzi na proste pytanie: "co widzisz na obrazku?".