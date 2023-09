Co widzisz na obrazku? To wiele mówi o twoim charakterze

Testy osobowości i różnego rodzaju iluzje optyczne to dokonały sposób, by zajrzeć w głąb siebie. Co ciekawe, by przekonać się, co mówi o nas to, co zobaczyliśmy, wystarczy wejść na TikToka. Mia Yilin prezentuje swoim obserwatorom różnego rodzaju grafiki, a następnie tłumaczy, co mogą oznaczać. Tak też jest w tym przypadku.