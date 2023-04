Co z wielkanocnego stołu można mrozić, a czego pod żadnym pozorem nie. Oto lista

Niestety, ale osławiona sałatka jarzynowa, pieczone mięso, kiełbasy i faszerowane jajka to potrawy, których zamrozić nie można i muszą zostać zjedzone możliwie jak najszybciej. Mięso i nabiał to produkty, które bardzo szybko się psują. Podobnie jest z warzywami. Pieczone mięso można wykorzystać do obiadu, np. wrzucić je do sosu pieczeniowego, a faszerowane jajka można wykorzystać na drugi dzień do sałatki.