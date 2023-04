Czy w Poniedziałek Wielkanocny trzeba iść na mszę? Kościół mówi jasno

Istnieje jednak wyjątek. Jeśli ktoś uczestniczył w liturgii Wigilii Paschalnej, która odbywa się w Wielką Sobotę wieczorem lub w nocy, najczęściej po zachodzie słońca, nie jest zobowiązany do uczestnictwa we mszy w Wielkanoc. Wszystko dlatego, że Wigilia Paschalna należy już do uroczystych obchodów Niedzieli Zmartwychwstania, a nie do Wielkiej Soboty.