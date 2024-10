Co za zmiana! Izabella Krzan w nowej fryzurze

Ok, rozumiem

Krzan potrafi zaskakiwać swoim stylem. Wiemy to już nie od dziś. Miss Polonia i prezenterka może być inspiracją dla niejednej z nas w kwestii urodowej, a także modowej. Tym razem postawiła na zmianę w swoim wizerunku, która idealnie do niej pasuje.

Ostatnio na swoim instagramie, który obserwuje ponad 300 tys. osób, dodała post, w którym pochwaliła się nową rolą zawodową. Na zdjęciu pozuje, z jak to sama nazwała "ulubioną czwórką gotową na każde wyzwanie". Czyli z influencerem Jakubem Koselem, podcasterem Karolem Paciorkiem oraz dziennikarką Katarzyną Węsierską. Wszyscy razem już niebawem poprowadzą nowe talk-show, w którym będą poruszać tematy lifestylowe.

Włosy do ramion

Szczególną uwagę na zdjęciu zwróciła nowa fryzura Izy. Do tej pory mogliśmy ją widzieć we włosach średniej długości. Teraz już po niej ani śladu. Wraz z nadejściem zmian sama postanowiła coś odmienić w swoim looku. Kolor pozostał ten sam, jednak postawiła na cięcie do ramion. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu chyba jej jeszcze nie widzieliśmy, a szkoda, bo wygląda fenomenalnie.

Skoro teraz odświeżamy swoje garderoby na te jesienno-zimowe, to dlaczego by nie zrobić tego samego z włosami. W takim wydaniu Krzan, aż promienieje nowoczesnością, a zrazem klasą jak na prezenterkę przystało. W poście możemy zauważyć, że jej krótka fryzura wcale nie jest taka prosta, a końce lekko wywinięte na zewnątrz, co tworzy bardziej romantyczny i dziewczęcy wygląd.

Komu pasuje takie cięcie?

Taka fryzura potrafi przede wszystkim nadać lekkości i podkreślić rysy twarzy. Dlatego dla większości kobiet będzie miłą odmianą. Ta długość rekomendowana jest nie tylko wśród posiadaczek gęstych kosmyków. Sprawdzi się także paniom o cienkich włosach, ponieważ takie cięcie spowoduje optyczne zagęszczenie na końcach, a to będzie wyglądać bardzo zdrowo.

Kobietom o okrągłych proporcjach twarzy wysmukli kształt, natomiast tym o bardziej kwadratowych rysach, załagodzi je. Oprócz tego jest to dobre rozwiązanie dla wysokich pań, które chcą w ten sposób skrócić swoją szyję. Co najważniejsze krótka fryzura mocno skraca czas ich pielęgnacji na co dzień. Dlatego dla tych zabieganych, które nie mają tyle czasu, taka fryzura z pewnością wiele ułatwi.

